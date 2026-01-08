Cecilia Sala e la svolta possibile per Alberto Trentini | Io liberata dall’Iran un anno fa che l’8 gennaio diventi anche il suo giorno

Cecilia Sala ricorda il giorno della sua liberazione, avvenuta l'8 gennaio 2025 dopo un anno nel carcere di Evin, a Teheran. La sua esperienza apre una riflessione sulla possibilità di una svolta per Alberto Trentini, e sulla possibilità di dedicare a questa data un significato simbolico. Un momento di memoria e speranza, che evidenzia l'importanza di azioni e dialogo in contesti di tensione internazionale.

Cecilia Sala ricorda il giorno della sua liberazione – l’8 gennaio 2025 – dopo la detenzione nel carcere di Evin, a Teheran, in Iran. E lo fa dedicando un pensiero ad Alberto Trentini, il cooperante italiano rinchiuso da oltre 400 giorni in una cella a Caracas senza alcuna accusa formale. «Oggi è l’anniversario del giorno più bello della mia vita», scrive la giornalista su X. Nel suo messaggio, Sala richiama l’annuncio arrivato dal Venezuela, dove il governo “guidato” dall’amministrazione Trump ha comunicato la liberazione di numerosi detenuti locali e stranieri. «Spero – conclude – che l’ 8 gennaio possa diventare il giorno più bello della vita anche per Alberto Trentini». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Alberto Trentini in carcere da un anno in Venezuela, la madre accusa il governo: “Non fa abbastanza” Leggi anche: Alberto Trentini, lo sfogo della mamma a un anno dall’arresto: “Il governo si è speso troppo poco” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cecilia Sala e la svolta possibile per Alberto Trentini: «Io liberata dall’Iran un anno fa, che l’8 gennaio diventi anche il suo giorno» - La giornalista ricorda il suo rilascio dopo la detenzione nel carcere di Evin nella speranza che il destino si ripeta ... open.online

Cecilia Sala e i rischi di un mestiere sotto attacco - E ancora: “Se l’è andata a cercare, era meglio se stava a casa”. quotidiano.net

“Cecilia Sala è libera, gran lavoro italiano”. Le lacrime di papà Renato: “Orgoglioso di lei” - Per Daniele Raineri, giornalista del Post, la liberazione della compagna, la reporter e podcaster Cecilia Sala dal carcere iraniano di Evin ... quotidiano.net

#inonda Cecilia Sala commenta la decisione di Israele di bandire le ONG da Gaza x.com

#inonda Cecilia Sala commenta la decisione di Israele di bandire le ONG da Gaza - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.