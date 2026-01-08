C' è la rinuncia a tutti i progetti | Cuzzocrea lascia incarichi e chiede il trasferimento la difesa contro gli arresti

Salvatore Cuzzocrea, ex rettore dell’Università di Messina, ha comunicato la rinuncia a tutti i progetti e incarichi di responsabilità scientifica. La decisione arriva in un contesto di richieste di trasferimento e di difesa legale in relazione agli arresti che lo coinvolgono. Questa scelta rappresenta un passo importante nella sua posizione professionale e personale, in un momento di particolare attenzione sulla sua attività e sulle indagini in corso.

