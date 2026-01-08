C' è la rinuncia a tutti i progetti | Cuzzocrea lascia incarichi e chiede il trasferimento la difesa contro gli arresti
Salvatore Cuzzocrea, ex rettore dell’Università di Messina, ha comunicato la rinuncia a tutti i progetti e incarichi di responsabilità scientifica. La decisione arriva in un contesto di richieste di trasferimento e di difesa legale in relazione agli arresti che lo coinvolgono. Questa scelta rappresenta un passo importante nella sua posizione professionale e personale, in un momento di particolare attenzione sulla sua attività e sulle indagini in corso.
L’ex rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, ha rinunciato a tutti i progetti e incarichi in cui risultava responsabile scientifico. E’ quanto chiariscono con una nota i legali del professore dopo l’udienza stamani del Tribunale del Riesame che dovrà decidere sulla richiesta di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Caso rimborsi Unime, Cuzzocrea rinuncia al Riesame sul sequestro: la difesa punta al Gip
Leggi anche: Cuzzocrea e il “maneggio” sui rimborsi: la procura insiste per gli arresti ma l’ex rettore medita l’addio a Messina
