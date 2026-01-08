C’è il rifiuto del cartesianesimo dietro al boom delle Chiese psichedeliche
Recentemente, le autorità hanno arrestato un leader religioso nello Utah per aver somministrato sostanze psichedeliche. Questo episodio riflette un fenomeno più ampio: il rifiuto del cartesianesimo e la crescente popolarità delle chiese psichedeliche. Un fenomeno che coinvolge aspetti culturali, spirituali e legali, e che richiama alla riflessione sul rapporto tra fede, scienza e libertà individuale.
Qualche settimana fa gli Swat – le unità speciali della polizia che siamo abituati a veder irrompere nei telefilm – hanno arrestato un leader religioso dello Utah, reo di somministrare sostanze psi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Giustizia, il giro delle sette chiese dei pm per dire no al Referendum
Leggi anche: Aumento del 300% in 10 anni, prescritti anche a nove anni: cosa c'è dietro al boom degli psicofarmaci tra i più giovani
C'è il rifiuto del cartesianesimo dietro al boom delle Chiese psichedeliche - Il trionfo di questi riti non testimonia soltanto l’allontanamento delle masse dalle cosiddette religioni tradizionali. ilfoglio.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.