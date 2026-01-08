C’è il rifiuto del cartesianesimo dietro al boom delle Chiese psichedeliche

Recentemente, le autorità hanno arrestato un leader religioso nello Utah per aver somministrato sostanze psichedeliche. Questo episodio riflette un fenomeno più ampio: il rifiuto del cartesianesimo e la crescente popolarità delle chiese psichedeliche. Un fenomeno che coinvolge aspetti culturali, spirituali e legali, e che richiama alla riflessione sul rapporto tra fede, scienza e libertà individuale.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.