C’è il rifiuto del cartesianesimo dietro al boom delle Chiese psichedeliche

Da ilfoglio.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, le autorità hanno arrestato un leader religioso nello Utah per aver somministrato sostanze psichedeliche. Questo episodio riflette un fenomeno più ampio: il rifiuto del cartesianesimo e la crescente popolarità delle chiese psichedeliche. Un fenomeno che coinvolge aspetti culturali, spirituali e legali, e che richiama alla riflessione sul rapporto tra fede, scienza e libertà individuale.

Qualche settimana fa gli Swat – le unità speciali della polizia che siamo abituati a veder irrompere nei telefilm – hanno arrestato un leader religioso dello Utah, reo di somministrare sostanze psi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

c8217232 il rifiuto del cartesianesimo dietro al boom delle chiese psichedeliche

© Ilfoglio.it - C’è il rifiuto del cartesianesimo dietro al boom delle Chiese psichedeliche

Leggi anche: Giustizia, il giro delle sette chiese dei pm per dire no al Referendum

Leggi anche: Aumento del 300% in 10 anni, prescritti anche a nove anni: cosa c'è dietro al boom degli psicofarmaci tra i più giovani

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

c8217232 rifiuto cartesianesimo dietroC'è il rifiuto del cartesianesimo dietro al boom delle Chiese psichedeliche - Il trionfo di questi riti non testimonia soltanto l’allontanamento delle masse dalle cosiddette religioni tradizionali. ilfoglio.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.