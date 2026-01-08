Cavallo morto durante evento partono verifiche dalla Regione

Da salernotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Cavalcata dei Re Magi a Nocera Inferiore si è verificato il decesso di un cavallo, portando le autorità regionali a avviare approfondimenti. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e il rispetto del benessere animale durante eventi pubblici. È importante garantire che le tradizioni rispettino sempre le norme e i principi etici, ponendo priorità alla tutela degli animali coinvolti.

“La morte del cavallo avvenuta a Nocera Inferiore durante la Cavalcata dei Re Magi è un fatto grave. Esprimo cordoglio e vicinanza a chi ha tentato di soccorrerlo, ma soprattutto ribadisco un principio: il benessere animale non può essere subordinato al folklore”. Lo dichiara Fiorella Zabatta. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Muore un cavallo durante un evento: il sindaco rischia una denuncia

Leggi anche: Cavallo morto durante la manifestazione a Nocera Inferiore: LNDC Animal Protection torna a chiedere un cambiamento culturale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cavallo morto durante un evento nel Salernitano, è bagarre; Nocera Inferiore (SA): cavallo muore durante la cavalcata dei Re Magi; Cavallo morto durante evento, partono verifiche dalla Regione; Cavallo muore durante la «Cavalcata dei magi», animalisti all'attacco: «Basta sfruttare animali per eventi di folklore».

cavallo morto durante eventoIl video del cavallo morto in strada durante la sfilata dei Re Magi a Nocera Inferiore - Cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi a Nocera Inferiore, scoppiano polemiche sull’uso degli animali nelle manifestazioni pubbliche. blitzquotidiano.it

cavallo morto durante eventoCavallo morto durante la Cavalcata dei Re Magi: interviene anche Enrico Rizzi, chiesti chiarimenti e accertamenti - Sulla vicenda è intervenuto anche Enrico Rizzi, attivista animalista molto seguito sui social network, contattato direttamente dalla nostra redazione, che ha dedicato un post al caso, esprimendo forti ... agro24.it

cavallo morto durante eventoRievocazione dei Re Magi a Nocera Inferiore, muore un cavallo - Lo scorso lunedì, a Nocera Inferiore, un cavallo è morto durante la rievocazione storica dei Re Magi. ilmattino.it

Action with Montana Wardens: Wild Rescues & Thrills

Video Action with Montana Wardens: Wild Rescues & Thrills

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.