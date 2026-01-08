Cava de’ Tirreni melodie pastorali al convento | sabato il Festival delle Zampogne

A Cava de’ Tirreni, sabato 10 gennaio, il Convento-Santuario di San Francesco e Sant’Antonio ospiterà il Festival delle Zampogne, evento dedicato alla musica tradizionale. L’iniziativa propone un'occasione per ascoltare le melodie pastorali e riscoprire le radici culturali locali, offrendo un momento di ascolto e valorizzazione delle tradizioni popolari.

