Cava de’ Tirreni melodie pastorali al convento | sabato il Festival delle Zampogne
A Cava de’ Tirreni, sabato 10 gennaio, il Convento-Santuario di San Francesco e Sant’Antonio ospiterà il Festival delle Zampogne, evento dedicato alla musica tradizionale. L’iniziativa propone un'occasione per ascoltare le melodie pastorali e riscoprire le radici culturali locali, offrendo un momento di ascolto e valorizzazione delle tradizioni popolari.
I suoni della tradizione popolare tornano protagonisti a Cava de' Tirreni. Sabato 10 gennaio, il Convento-Santuario di San Francesco e Sant’Antonio ospiterà il "Festival delle Zampogne". L'evento, organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Tradizioni Popolari, vedrà la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
