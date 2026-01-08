A Catania, si apre un nuovo capitolo nell’indagine sulla vicenda di un bambino di 11 anni picchiato con un cucchiaio di legno dal padre. Il ragazzo ha raccontato la propria versione a teatro, portando alla luce dettagli importanti. La procura prosegue le indagini per chiarire le circostanze e tutelare la sua sicurezza.

Nuovo capitolo della vicenda che riguarda il ragazzino di 11 anni di Catania, picchiato dal padre con un cucchiaio di legno. Il piccolo, con i tre fratelli, è stato provvisoriamente affidato ai nonni. La notte della befana la nonna avrebbe acconsentito a portare i quattro nipoti in un teatro del capoluogo etneo per partecipare a uno spettacolo. Un’influencer locale li avrebbe portati sul palco per raccontare la vicenda del video che ha portato all’arresto del padre (poi scarcerato). I bimbi hanno dai 4 agli 11 anni. La vicenda è stata segnalata dalla squadra mobile di Catania al tribunale per i minorenni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Catania, bimbo picchiato con cucchiaio di legno racconta a teatro cosa è accaduto: indaga la procura

Leggi anche: Il bimbo picchiato con un cucchiaio di legno appare sul palco di un evento pubblico: indaga la Procura

Leggi anche: Catania, bimbo picchiato dal padre con un grosso cucchiaio di legno: sospesa la responsabilità genitoriale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Bimbo picchiato col cucchiaio a Catania: sospesa la genitorialità; Bambino picchiato con cucchiaio di legno dal compagno della madre, il video virale e la decisione del Gip; Picchiato dal papà col cucchiaio di legno, posta il video su Tik Tok. Ora l’uomo è indagato; Bimbo picchiato con un cucchiaio di legno, prelevato dalla polizia il compagno della madre.

Catania, bimbo picchiato con un cucchiaio di legno dal padre: emergono nuovi raccapriccianti dettagli - C’è un nuovo sviluppo della vicenda del bambino di undici anni picchiato dal padre con un cucchiaio di legno, mentre gli urla ‘io sono il tuo padrone’, e che ha postato il video dell’aggressione su Ti ... msn.com