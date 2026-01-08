Caso Cantini il Pci va in sua difesa E FI propone un incontro interforze

Il caso Cantini ha suscitato reazioni diverse nel panorama politico italiano. Le dichiarazioni di Fratelli d’Italia hanno generato condanne e preoccupazioni per un crescente clima di odio sui social. In risposta, il Pci ha preso posizione a difesa di Cantini, mentre Forza Italia ha proposto un incontro interforze per confrontarsi sulla vicenda. Un dibattito importante sulla tutela dei valori democratici e della comunicazione politica.

Il " Caso Cantini " ancora al centro del dibattito. Le frasi del segretario empolese di Fratelli d'Italia sullo "sterminio" dei comunisti hanno scatenato reazioni, condanne bipartisan ma anche una pericolosa ondata di odio sui social, da stigmatizzare senza se e senza ma. "Stanno circolando sui social meme e commenti inaccettabili, che utilizzano riferimenti razzisti alla disabilità per attaccare con disprezzo Isacco Cantini – commentano dal Partito comunista italiano - sezione Abdon Mori Empolese Valdelsa –. Deve essere chiaro che noi comunisti lottiamo per una società senza sfruttamento e discriminazioni, non competitiva, dove tutte e tutti possano partecipare a pari dignità alla gestione della vita associata.

