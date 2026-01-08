Case prezzi ' esplosi' in due quartieri genovesi nel 2025

Nel 2025, i prezzi delle case a Genova hanno registrato un incremento significativo, con un aumento del 10,9% negli affitti. Tra i dodici quartieri monitorati, questa città si distingue per la crescita più rilevante, riflettendo un mercato immobiliare in evoluzione. Questo trend evidenzia come i costi abitativi siano in aumento, influenzando le scelte di residenti e investitori.

Nel 2025 Genova è la città, tra le 12 monitorate, che ha fatto registrare l'aumento più consistente degli affitti, saliti del 10,9%. A rivelarlo è Immobiliare.it Insights, proptech company, specializzata in analisi di mercato e data intelligence e parte del gruppo Immobiliare.it, che ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Case, prezzi ancora in crescita: +3,8% nel terzo trimestre 2025 Leggi anche: Case in Lombardia, il 2025 si chiude nel segno della crescita: prezzi in salita del 3,8% Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Spari ad Anzio, colpi di arma da fuoco in un appartamento: un ferito, cosa è successo; Napoli, Quartieri Spagnoli: raid nel pub di Pisacane, fermati due aggressori; Agguato al presidente del Consiglio comunale di Vibo Antonio Iannello: contro di lui esplosi cinque colpi di; Guardia giurata aggredita a badilate dal ladro, il 62enne spara in aria quattro colpi di pistola: «Non ho avuto altra scelta». Case, prezzi 'esplosi' in due quartieri genovesi nel 2025 - Secondo quanto rilevato analizzando gli immobili in offerta su un noto portale, Genova è la città, tra le 12 prese in esame, che ha fatto registrare i rincari maggiori per le locazioni. genovatoday.it

Mattone alle stelle in 30 anni a Firenze: "Dall’euro a grandi investitori e affitti brevi, prezzi esplosi. Ma non c’è una bolla immobiliare” - Oggi, con l’inflazione che ha gonfiato i prezzi e il mercato immobiliare sempre più competitivo, quel sogno rischia di ... lanazione.it

Casa, Lombardia in controtendenza: costano di più le case in vendita rispetto a quelle in affitto - Milano, 13 novembre 2025 – I prezzi delle case in vendita sono cresciuti più degli affitti in Lombardia: +5,3% il valore del mattone da acquistare, +2,6% la spesa per il canone di locazione. ilgiorno.it

L’Unione Europea ha lanciato il primo Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili. L’obiettivo è di costruire 650 mila case in più all’anno e mobilitare €800 miliardi in 10 anni per affrontare la crisi abitativa che sta colpendo le città di tutta Europa. Dal 2010 - facebook.com facebook

I costi di costruzione e i prezzi delle case sono aumenti ma i salari non si sono adeguati e questo ha messo in crisi le famiglie con redditi medio bassi. È lì che dobbiamo intervenire. Perché l'attico Ronaldo lo trova sempre. Ne ho parlato in una intervista su l' @ x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.