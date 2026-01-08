Carnicella sul caso Missiroli | Femminismo criminalizza l’uomo soprattutto se ricopre un ruolo di potere

Carnicella commenta il caso Missiroli, evidenziando come il femminismo possa talvolta assumere un carattere che, secondo lui, criminalizza gli uomini, in particolare quelli in posizioni di potere. La vicenda delle dimissioni del sindaco di Cervia viene vista come esito di una responsabilità politica e di un contesto culturale alimentato negli ultimi anni dalla sinistra. Un’analisi che invita a riflettere sulle dinamiche sociali e politiche coinvolte.

La vicenda che ha portato alle dimissioni del sindaco di Cervia "è il risultato di una responsabilità politica precisa e di un clima culturale che la sinistra ha contribuito a costruire negli ultimi anni". A dirlo è Nicola Carnicella, ex consigliere territoriale di Piangipane, eletto in quota. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

