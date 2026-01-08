Carmine Taccone perde la vita nel carcere di Avellino assolta la compagna Rosa Manzo

Il Tribunale di Avellino ha assolto Rosa Manzo, dichiarando che il fatto non sussiste, nel procedimento relativo alla morte di Carmine Taccone nel carcere di Avellino. La decisione è stata presa ieri dal giudice Sonia Matarazzo, chiudendo così un procedimento che ha coinvolto direttamente entrambe le persone. La vicenda rimane oggetto di attenzione pubblica e giudiziaria, evidenziando la complessità delle responsabilità e delle circostanze che hanno portato a questa tragica conclusione.

