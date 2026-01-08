Carmina sold out Al Politeama c’è Canto libero
Il Politeama ospita sabato alle 21 un concerto di Canto Libero, organizzato dalla Prg, storica realtà fiorentina nel settore degli eventi. Un appuntamento musicale che arricchisce il calendario culturale della città, offrendo un momento di ascolto e intrattenimento. Dopo il sold out di Carmina, questa serata rappresenta un'altra occasione per apprezzare la qualità e la tradizione musicale nel nostro territorio.
Ancora musica al Politeama sabato alle 21, con un concerto a cura della Prg, storica organizzatrice di eventi fiorentina che è di casa nella nostra città. Sul palco l’ Ensemble Symphony Orchestra and Choir diretta da Giacomo Loprieno eseguirà il Bolero di Maurice Ravel e i Carmina Burana di Carl Orff, due grandi classici della musica di tutti i tempi con 200 musicisti in scena. Così come è accaduto nel primo dei appuntamenti che Prg ha realizzato in questo periodo a Prato con l’Harlem Gospel Choir sempre al Politeama a fine dicembre, il concerto è praticamente già sold. L’Ensemble Symphony Orchestra è tra le più conosciute nel panorama nazionale, il suo repertorio spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: "Canto Libero" al Tenda. Battisti-Mogol, l’omaggio
Leggi anche: A Udine il ritorno di Canto Libero, il tributo al grande Lucio Battisti
Carmina sold out. Al Politeama c’è Canto libero.
Carmina sold out. Al Politeama c’è Canto libero - Ancora musica al Politeama sabato alle 21, con un concerto a cura della Prg, storica organizzatrice di eventi fiorentina che è di casa nella nostra città. lanazione.it
Bolero & Carmina Burana al Politeama con Ensemble Symphony Orchestra e coro - Due grandi classici della musica di tutti i tempi che lunedì 4 marzo 2024 (alle ore 21) risuonano al Teatro Politeama Genovese, interpretati da ... mentelocale.it
Palermo, inaugurata la 66esima stagione della Foss: il Politeama Garibaldi sold out - PALERMO (ITALPRESS) – Inaugurata ieri sera la 66ma stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, con il concerto al Politeama Garibaldi andato sold e il pubblico attento che ha tributato agli artisti ... italpress.com
Mike Mary Karaoke-Balli. . SABATO 3 GENNAIO ALL'ANGOLO DELLO SFIZIO 2.0 SOLD OUT CHIEDIAMO SCUSA ALLE PERSONE CHE SONO DOVUTE ANDARE VIA MA PURTROPPO NON C ERANO PIU' POSTI LIBERI - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.