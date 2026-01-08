Carmina sold out. Al Politeama c’è Canto libero.

Il Politeama ospita sabato alle 21 un concerto di Canto Libero, organizzato dalla Prg, storica realtà fiorentina nel settore degli eventi. Un appuntamento musicale che arricchisce il calendario culturale della città, offrendo un momento di ascolto e intrattenimento. Dopo il sold out di Carmina, questa serata rappresenta un'altra occasione per apprezzare la qualità e la tradizione musicale nel nostro territorio.

Ancora musica al Politeama sabato alle 21, con un concerto a cura della Prg, storica organizzatrice di eventi fiorentina che è di casa nella nostra città. Sul palco l’ Ensemble Symphony Orchestra and Choir diretta da Giacomo Loprieno eseguirà il Bolero di Maurice Ravel e i Carmina Burana di Carl Orff, due grandi classici della musica di tutti i tempi con 200 musicisti in scena. Così come è accaduto nel primo dei appuntamenti che Prg ha realizzato in questo periodo a Prato con l’Harlem Gospel Choir sempre al Politeama a fine dicembre, il concerto è praticamente già sold. L’Ensemble Symphony Orchestra è tra le più conosciute nel panorama nazionale, il suo repertorio spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film. 🔗 Leggi su Lanazione.it

