Carlo Conti svela il primo colpo di scena di Sanremo 2026 | Max Pezzali dominerà il palco

Carlo Conti ha scelto il momento giusto per sganciare la prima bomba del Festival di Sanremo 2026. Durante il TG1 delle 20:00 del 7 gennaio, il direttore artistico ha fatto un annuncio che ha subito acceso l’entusiasmo dei fan: Max Pezzali sarà il protagonista assoluto della Costa Toscana, la grande nave da crociera che anche quest’anno stazionerà di fronte al litorale ligure trasformandosi in un palcoscenico galleggiante parallelo all’Ariston. Ma la vera novità sta nella formula. Niente più ospiti a rotazione, niente più cambi di cast serata dopo serata. Per la prima volta nella storia della nave di Sanremo, un unico artista curerà lo show per tutte e cinque le serate del Festival, dal 24 al 28 febbraio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

