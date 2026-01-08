Caritas Non lasciate gli abiti all’ingresso

Alla Casa della Carità, vicino alla Chiesa di San Ceccardo, si sono nuovamente riscontrati abbandoni di vestiti e altri oggetti all’esterno della struttura. Questa pratica, oltre a creare disordine, impedisce un corretto utilizzo delle donazioni e può ostacolare le attività della Caritas. Si ricorda che è preferibile consegnare gli abiti e gli oggetti direttamente alle strutture dedicate, rispettando le modalità di raccolta e recupero.

Ci risiamo. Alla Casa della carità, postazione della Caritas di fianco alla Chiesa di San Ceccardo, alcuni, o meglio troppi, hanno lasciato gli indumenti usati davanti alla porta, creando una vera e propria discarica di abiti, sacchi, oggetti (si possono conferire anche cose per la casa). C'è persino un passeggino. "Sono mesi che questa situazione va avanti - dice sconsolata Anna Maria Pregliasco, responsabile del centro - eppure sui cartelli fuori c'è scritto chiaramente, che i vestiti vanno consegnati ai volontari ". Se non proprio nel giorno deputato all'Armadio (mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18) almeno negli altri due giorni in cui sono presenti i volontari: il lunedì dalle 10 alle 12 (quando c'è il Centro di ascolto) e dalle 16 alle 18 (quando c'è il Centro di aiuto alla vita) e il venerdì dalle 16 alle 18 (Centro di ascolto).

