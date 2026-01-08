Caressa che elogio a Chivu | Vincerai panchina d’oro ma hai già vinto…

Durante una diretta di Sky Sport, Fabio Caressa ha espresso parole di stima per Cristian Chivu, lodandone le qualità e il percorso. In collegamento da Parma, il commentatore ha sottolineato come Chivu, già riconosciuto per il suo impegno, possa ambire a riconoscimenti come la Panchina d’Oro, pur avendo già ottenuto successi importanti nella sua carriera. Un riconoscimento che evidenzia il valore e l’affidabilità del tecnico.

Caressa. Fabio Caressa ha voluto dedicare parole di grande apprezzamento a Cristian Chivu in collegamento da Parma durante la diretta di Sky Sport. Un elogio significativo, arrivato da una delle voci più autorevoli del panorama giornalistico italiano, che ha messo in luce non solo il lavoro dell'allenatore dell' Inter, ma anche il suo modo di porsi e comunicare. Il riconoscimento va oltre l'aspetto puramente tecnico e si concentra su una qualità che spesso passa in secondo piano nel calcio moderno: la capacità di trasmettere messaggi positivi e costruttivi. Caressa ha voluto sottolineare come questo approccio rappresenti un valore aggiunto, soprattutto in un ambiente spesso dominato da pressioni e tensioni.

