Carenze d’organico servono rinforzi subito

Il Sindacato autonomo di polizia (Sap) ha nuovamente richiesto rinforzi immediati per le forze di sicurezza di Forlì e Cesena. Sono necessari 25 agenti, di cui 15 per la questura di Forlì e 10 per il commissariato di Cesena. La richiesta evidenzia le carenze di organico attuali e la necessità di potenziare i servizi di sicurezza nelle rispettive aree.

Servono 25 agenti di rinforzo; 15 per la questura di Forlì, 10 per il commissariato di Cesena. Questa la richiesta (reiterata) che arriva dal Sap, il Sindacato autonomo di polizia. Che punta il dito anche sul fattore ' aggregazioni ', ossia spostamenti temporanei di personale tra diverse sedi per far fronte a carenze di organico, disagi o esigenze operative specifiche. "Nonostante gli appelli, anche recenti, continua la richiesta di aggregazioni verso altre province per il personale soprattutto della questura di Forlì e del commissariato di Cesena – sottolinea Roberto Meloni, segretario provinciale del Sap –.

