Carcere di Carinola Di Giacomo SPP | Nel 2025 si conferma tra i peggiori d’Italia

Il carcere di Carinola, in provincia di Caserta, si conferma tra le strutture più problematiche d’Italia, secondo il rapporto di Di Giacomo (SPP). Nel 2023, si sono registrate numerose aggressioni agli agenti, un elevato traffico di droga e un sovraffollamento con 512 detenuti, in un contesto di organico sottodimensionato. Questi dati evidenziano le criticità persistenti della struttura, che rispecchiano le sfide del sistema penitenziario nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Il carcere di Carinola, nel Casertano, per numero di aggressioni agli agenti, traffico di droga, numero elevato di detenuti (512) e sottodimensionamento di organico (158 unità, almeno una trentina in meno di quelle previste e una cinquantina in meno di quelle necessarie) nell’anno che si è appena concluso conferma il titolo di carcere tra i peggiori d’Italia”. Così Aldo Di Giacomo, segretario del Sindacato Polizia Penitenziaria, che annuncia per domani una visita all’istituto campano per rilanciare l’iniziativa a tutela del personale che – aggiunge – è costretto a turni massacranti di lavoro anche di 10-12 ore consecutive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

