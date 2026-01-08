Capotreno ucciso in stazione Il killer doveva lasciare l’Italia Ignorato il decreto del prefetto La sua vita tra Caritas e coltelli

Un capotreno è stato ucciso in una stazione italiana, mentre il sospetto, già autorizzato a lasciare il paese, ignorava il decreto del prefetto. La sua vita si alternava tra attività presso la Caritas e comportamenti violenti con coltelli. Marin Jelenic ha evitato la cattura due volte: prima subito dopo l’omicidio, poi durante un viaggio in treno poche ore dopo.

Marin Jelenic la fa franca due volte: la prima in stazione subito dopo l’ omicidio, la seconda poche ore dopo, in treno. Lo lasciano andare e lui continua la sua fuga. Non è tutto. Il 36enne croato, unico sospettato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, di Anzola, era destinatario di un decreto di allontanamento: doveva lasciare l’Italia il 3 gennaio. IL DECRETO DI ALLONTANAMENTO. Su Jelenic (assistito dall’avvocato d’ufficio Lusiella Savoldi) gravava un decreto di allontanamento comunitario emesso il 23 dicembre dal prefetto di Milano dopo che era stato trovato in possesso di un coltello da cucina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capotreno ucciso in stazione. Il killer doveva lasciare l’Italia. Ignorato il decreto del prefetto. La sua vita tra Caritas e coltelli Leggi anche: Capotreno ucciso alla stazione, il video del presunto killer confuso tra gli altri passeggeri Leggi anche: Capotreno ucciso in stazione. Identificato il killer: è in fuga Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Capotreno ucciso a Bologna, fermato il presunto killer nel Bresciano; Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso a Bologna: il killer è passato dalla Stazione Centrale di Milano; Capotreno ucciso, il presunto killer ripreso dalle telecamere in stazione | VIDEO; Capotreno ucciso. Avvistato a Milano il sospetto killer. Domani sciopero dei ferrovieri. Capotreno ucciso a coltellate alla stazione di Bologna: Alessandro Ambrosio aveva 34 anni. Identificato il killer - Un capotreno di Trenitalia, Alessandro Ambrosio di 34 anni, è stato ucciso a coltellate nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. ilmessaggero.it

Capotreno ucciso a Bologna, fermato il presunto killer sul lago di Garda VIDEO - È stato fermato nel Bresciano il presunto killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso nella serata di lunedì 5 gennaio a Bologna. ilgazzettino.it

Capotreno ucciso a Bologna, fermato il presunto killer nel Bresciano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, capotreno ucciso in stazione. tg24.sky.it

La fidanzata del capotreno ucciso: “Il mio Alessandro amava quel lavoro, ma aveva anche paura” x.com

Marin Jelenic, il croato di 36 anni fermato ieri sera a Desenzano del Garda (Brescia) con l'accusa di aver ucciso il 5 gennaio a Bologna il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, era stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dallo Stato italian - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.