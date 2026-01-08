Il sindaco di Bologna ha sottolineato l’importanza di rafforzare la sicurezza delle stazioni ferroviarie, a seguito dell’uccisione di un capotreno. Richiama l’attenzione su un intervento urgente da parte dello Stato, auspicando una collaborazione più efficace per migliorare le misure di tutela e garantire ambienti più sicuri per lavoratori e cittadini.

Bologna, 8 gennaio 2026 – “Serve un salto di qualità dallo Stato. A partire da un piano urgente di messa in sicurezza degli scali ferroviari del Paese. La sicurezza è la bandiera di questo governo e la protezione delle stazioni è al centro dell’azione del ministero dell’Interno, ma vedendo che cosa è accaduto a Bologna e che cosa accade quotidianamente, qualcosa non sta funzionando ”. Alessandro Ambrosio, oltre 200 al presidio dopo l'omicidio del capotreno: video Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, dopo l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, accoltellato nell’area della stazione, punta il dito contro il Viminale, “da giorni in silenzio”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capotreno ucciso, il sindaco di Bologna: “Stazioni sicure, pronti a fare di più ma il governo collabori”

Leggi anche: Capotreno ucciso alla stazione di Bologna, il killer «è scappato ma è stato identificato»

Leggi anche: Capotreno ucciso a Bologna: identificato il killer

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Alessandro, il giovane capotreno aggredito e ucciso a Bologna; Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna: individuato il responsabile; Capotreno ucciso alla stazione di Bologna: «Alessandro Ambrosio è stato accoltellato all'addome, l'assassino è scappato ma è stato identificato»; Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso in stazione a Bologna, Uomo gentile.

Capotreno ucciso, il sindaco di Bologna: “Stazioni sicure, pronti a fare di più ma il governo collabori” - Matteo Lepore replica alle critiche del centrodestra: scaricabarile vergognoso. ilrestodelcarlino.it