Capotreno ucciso il sindaco di Bologna | Stazioni sicure pronti a fare di più ma il governo collabori
Il sindaco di Bologna ha sottolineato l’importanza di rafforzare la sicurezza delle stazioni ferroviarie, a seguito dell’uccisione di un capotreno. Richiama l’attenzione su un intervento urgente da parte dello Stato, auspicando una collaborazione più efficace per migliorare le misure di tutela e garantire ambienti più sicuri per lavoratori e cittadini.
Bologna, 8 gennaio 2026 – “Serve un salto di qualità dallo Stato. A partire da un piano urgente di messa in sicurezza degli scali ferroviari del Paese. La sicurezza è la bandiera di questo governo e la protezione delle stazioni è al centro dell’azione del ministero dell’Interno, ma vedendo che cosa è accaduto a Bologna e che cosa accade quotidianamente, qualcosa non sta funzionando ”. Alessandro Ambrosio, oltre 200 al presidio dopo l'omicidio del capotreno: video Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, dopo l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, accoltellato nell’area della stazione, punta il dito contro il Viminale, “da giorni in silenzio”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Capotreno ucciso alla stazione di Bologna, il killer «è scappato ma è stato identificato»
Leggi anche: Capotreno ucciso a Bologna: identificato il killer
Alessandro, il giovane capotreno aggredito e ucciso a Bologna; Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna: individuato il responsabile; Capotreno ucciso alla stazione di Bologna: «Alessandro Ambrosio è stato accoltellato all'addome, l'assassino è scappato ma è stato identificato»; Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso in stazione a Bologna, Uomo gentile.
Capotreno ucciso, il sindaco di Bologna: “Stazioni sicure, pronti a fare di più ma il governo collabori” - Matteo Lepore replica alle critiche del centrodestra: scaricabarile vergognoso. ilrestodelcarlino.it
Capotreno ucciso a Bologna, pm: “Omicidio commesso per motivi abietti” - Si attende l'udienza di convalida del fermo per Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, capotreno 34enne, accoltellato lunedì sera a Bologna. tg24.sky.it
Bologna, capotreno aggredito e ucciso. Il sindaco: «Atto gravissimo» - Un dipendente di Trenitalia di 34 anni è stato trovato nel piazzale della stazione. avvenire.it
Marin Jelenic, il croato di 36 anni fermato ieri sera a Desenzano del Garda (Brescia) con l'accusa di aver ucciso il 5 gennaio a Bologna il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, era stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dallo Stato italian - facebook.com facebook
#Bologna Capotreno ucciso. Il croato 36enne, fermato con l'accusa di omicidio di Alessandro Ambrosio, 34 anni, aveva ricevuto il 23 dicembre dal Prefetto di Milano un ordine di allontanamento dallo Stato italiano, perché trovato in possesso di un coltello. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.