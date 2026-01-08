Capolona, uno su tre vive solo 800 persone senza compagnia.

A Capolona, circa un terzo delle famiglie è costituito da una sola persona, pari a circa 800 abitanti. Questa percentuale, emersa da un’indagine condotta all’inizio dell’anno dal sindaco Francesconi, fornisce un quadro utile per pianificare i servizi sociali futuri. La presenza di nuclei singoli rappresenta una componente significativa della comunità, che richiede attenzione e strategie mirate per migliorare il benessere sociale.

CAPOLONA In paese un terzo delle famiglie sono composte da una sola persona. E’ quanto è emerso da un’indagine di inizio anno fatta dal sindaco Francesconi anche per progettare i servizi sociali per il nuovo anno. In una popolazione di 5300 abitanti, 2300 famiglie, quasi 800 di queste sono mononucleali. "La particolarità che emerge e che comunque è un po’ in linea con l’andamento nazionale - spiega Francesconi - è che la famiglia è molto spesso sempre composta da una sola persona, che sia giovane o meno giovane, uomo o donna. In un territorio come il nostro di circa 2300 famiglie oltre 700, quasi 800, sono mononucleo, quindi andando avanti con gli anni, quando raggiungeranno un’età importante possono essere a rischio di solitudine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

