Cantieri-lampo nelle scuole Aule tirate a lucido e spazi più sicuri

Durante le vacanze di Natale a Cernusco, sono stati avviati cantieri-lampo nelle scuole per migliorare gli ambienti scolastici. In breve tempo, sono stati sostituiti i serramenti e le aule sono state riqualificate con nuove verniciature, garantendo spazi più sicuri e rinnovati per studenti e insegnanti. Questi interventi mirano a offrire ambienti più confortevoli e funzionali, rispettando i tempi e le esigenze delle scuole.

Cantieri-lampo nelle scuole durante le vacanze di Natale, a Cernusco. Ieri, i ragazzi hanno trovato serramenti nuovi e classi imbiancate in diversi plessi. "Sul restyling degli istituti sono in arrivo altri 3,7 milioni di investimento nel 2026", sottolinea la sindaca Paola Colombo che ha visitato i cantieri prima del rientro in classe. Altri 7 milioni saranno investiti da Città Metropolitana per trasformare l'Itsos Marie Curie in scuola a basso impatto. "L'obiettivo è sempre lo stesso: spazi più sicuri e sostenibile - aggiunge la prima cittadina -. I lavori di queste settimane si sono resi necessari per migliorare il benessere dei nostri studenti e di tutto il personale".

