Nel 2026, le priorità di Rubiera si concentrano su opere pubbliche, sicurezza e giovani. Il sindaco Emanuele Cavallaro ha delineato un percorso che mira a migliorare la qualità della vita e a sostenere lo sviluppo del territorio. Questi temi rappresentano gli obiettivi principali dell’amministrazione comunale, con un’attenzione particolare alle esigenze della comunità e alla crescita sostenibile della città.

Opere pubbliche, sicurezza e giovani. Sono alcune delle priorità del 2026 annunciate dal sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro nella nostra intervista di inizio anno. Sindaco, quali sono le principali opere pubbliche compiute nel 2025? "Senza dubbio l’intervento più significativo è stato il restauro della Torre dell’Orologio e la sua restituzione a una funzione pubblica. Parliamo di un edificio simbolo del paese, con oltre seicento anni di storia, che da decenni era abbandonato. Oggi ospita il polo dei servizi sociali. Al piano terra inoltre ha trovato sede il nuovo spazio giovani che proprio negli ultimi mesi ha iniziato a sviluppare attività e iniziative rivolte ai ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cantieri, giovani e sicurezza le priorità del 2026"

