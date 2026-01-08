Camorra e politica a Castellammare parla il sindaco Vicinanza | Non mi dimetto sarebbe un regalo all’illegalità

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Vicinanza, ha dichiarato di non voler dimettersi, ritenendo che farlo sarebbe un segnale positivo per l’illegalità. Durante un sopralluogo nei cantieri del quartiere di Scanzano, ha evidenziato il passato di un edificio abbandonato, utilizzato dal clan D’Alessandro per attività illegali. Questa visita ha approfondito le problematiche legate alla presenza della criminalità organizzata nella città e alle iniziative di riqualificazione in corso.

Il giro per i cantieri di Castellammare di Stabia dura circa un’ora ed inizia a Scanzano. “Questo era un edificio diroccato, il clan D’Alessandro, che risiede fisicamente in questo quartiere, lo usava come poligono di tiro e ci allevava i cani. E’ stato ristrutturato in nuova sede della scuola dell’obbligo, parco urbano e palestra, da domani ci faranno lezione gli alunni di 32 classi”. Si risale in auto, direzione zona industriale: “Questa invece era una ex discoteca, il bene è stato confiscato, lo stiamo trasformando in centro di formazione professionale per disabili”. L’intervista con il sindaco Luigi Vicinanza inizia così, a bordo di un’automobile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Camorra e politica a Castellammare, parla il sindaco Vicinanza: “Non mi dimetto, sarebbe un regalo all’illegalità” Leggi anche: Castellammare, Ruotolo si dimette dal consiglio comunale: “Non c’è stato argine alla camorra”. Il sindaco Vicinanza: “Da lui solo critiche infondate” Leggi anche: Castellammare di Stabia, Ruotolo vuole staccare la spina al sindaco del campo largo Vicinanza: “Elezione inquinata dalla camorra” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Castellammare, Ruotolo lascia il Consiglio comunale: «Questa amministrazione non è mai stata un argine alla camorra». Vicinanza: «Errore politico»; Castellammare, Ruotolo si dimette: “La giunta non argina i clan”. Vicinanza: “Un errore politico”; Sandro Ruotolo si dimette da consigliere di Castellammare di Stabia: La camorra prospera dove la politica è debole. E attacca il sindaco; Sandro Ruotolo si dimette da consigliere comunale di Castellammare di Stabia. Castellammare, Ruotolo si dimette dal consiglio comunale: “Non c’è stato argine alla camorra”. Il sindaco Vicinanza: “Da lui solo critiche infondate” - L'europarlamentare Pd attacca il sindaco: "Non è stato argine alla camorra". ilfattoquotidiano.it

Sandro Ruotolo si dimette da consigliere di Castellammare di Stabia: "La camorra prospera dove la politica è debole". E attacca il sindaco - L'europarlamentare del Partito democratico lascia la carica comunale non prima di dispensare critiche all'operato del sindaco del comune campano, Luigi Vicinanza, che si difende: "Sbaglia, doveva dare ... today.it

Camorra e politica, a Castellammare è scontro. Il consigliere col figlio indagato: “Difenderò sempre la mia famiglia” - Vincenzo Di Maio, il figlio del consigliere comunale di Castellammare di Stabia Nino Di Maio (quest’ultimo non indagato), è ritenuto dagli investigatori della Dda di Napoli “un possibile anello di ... ilfattoquotidiano.it

Entra nel vivo il processo sui legami tra politica, camorra e imprenditoria a Giugliano che vede sotto indagine 43 imputati. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, è stata celebrata davanti al Gup Dott. ssa Leda Rossetti l'udienza preliminare, in cui gli imputati han - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.