Camerun-Marocco Coppa d’Africa 09-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Il quarto di finale della Coppa d’Africa tra Camerun e Marocco si svolgerà il 9 gennaio 2026 alle ore 20:00. La partita vede il Marocco, paese ospitante, affrontare il sorprendente Camerun. In questa occasione, si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici per una sfida importante nel torneo continentale. Un incontro da seguire con attenzione per gli appassionati di calcio africano.

Secondo quarto di finale di coppa d’Africa che vede impegnato il Marocco padrone di casa contro il sorprendente Camerun. I leoni indomabili hanno avuto ragione del Sudafrica negli ottavi in maniera anche più agevole del previsto. Due gol a cavallo del primo tempo hanno scavato il solco che Epassy e compagni hanno poi difeso, concedendo il gol della bandiera solamente nel finale. Estremamente complicata . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Leggi anche: Sudafrica-Camerun (Coppa d’Africa, 04-01-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Coppa d'Africa, Marocco-Tanzania 1-0; Sudafrica-Camerun 1-2: ai quarti di finale sarà proprio sfida tra Marocco e Camerun - 0 sulla Tanzania firmato dal gol di Brahim Diaz al 64°. eurosport.it