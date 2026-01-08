Camerun-Marocco Coppa d’Africa 09-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Il quarto di finale di Coppa d’Africa tra Camerun e Marocco si svolgerà il 9 gennaio 2026 alle ore 20:00. La partita mette di fronte il sorprendente team camerunese e la squadra marocchina, ospite del torneo. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici, per offrire un quadro completo di questa sfida.

Secondo quarto di finale di coppa d'Africa che vede impegnato il Marocco padrone di casa contro il sorprendente Camerun. I leoni indomabili hanno avuto ragione del Sudafrica negli ottavi in maniera anche più agevole del previsto. Due gol a cavallo del primo tempo hanno scavato il solco che Epassy e compagni hanno poi difeso, concedendo il gol della bandiera solamente nel finale. Estremamente complicata .

