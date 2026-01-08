Camera | Tajani in aula martedì 13 su Cras-Montana e Venezuela
Martedì 13 gennaio alle 15:30, la Camera ospiterà le informative del governo, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, riguardo alle questioni di Crans Montana e alla situazione in Venezuela. L'incontro fornirà aggiornamenti ufficiali su queste tematiche di rilevanza internazionale, nel rispetto delle procedure parlamentari e con l'obiettivo di chiarire gli ultimi sviluppi.
Roma, 8 gen (Adnkronos) - Martedì 13 gennaio, a partire dalle 15,30, in aula alla Camera si terranno le informative urgenti del governo, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sulla vicenda di Crans Montana e sulla situazione in Venezuela.
