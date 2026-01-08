Camera | Tajani in aula martedì 13 su Cras-Montana e Venezuela

Da iltempo.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 13 gennaio alle 15:30, la Camera ospiterà le informative del governo, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, riguardo alle questioni di Crans Montana e alla situazione in Venezuela. L'incontro fornirà aggiornamenti ufficiali su queste tematiche di rilevanza internazionale, nel rispetto delle procedure parlamentari e con l'obiettivo di chiarire gli ultimi sviluppi.

Roma, 8 gen (Adnkronos) - Martedì 13 gennaio, a partire dalle 15,30, in aula alla Camera si terranno le informative urgenti del governo, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sulla vicenda di Crans Montana e sulla situazione in Venezuela. 🔗 Leggi su Iltempo.it

camera tajani in aula marted236 13 su cras montana e venezuela

© Iltempo.it - Camera: Tajani in aula martedì 13 su Cras-Montana e Venezuela

Leggi anche: Cras Montana.Tajani:italiani coinvolti

Leggi anche: Tajani “Sei le vittime italiane a Cras Montana, torneranno con volo di stato”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

camera tajani aula marted236Camera: Tajani in aula martedì 13 su Cras-Montana e Venezuela - Martedì 13 gennaio, a partire dalle 15,30, in aula alla Camera si terranno le informative urgenti del governo, con il ... iltempo.it

camera tajani aula marted236Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Il ministro degli Esteri, durante le dichiarazioni di voto, ha lasciato gli scranni del governo per spostarsi tra ... msn.com

Separazione delle carriere, caos alla Camera dopo il via libera alla riforma giustizia: seduta sospesa. Tajani: «Non ho applaudito» - Il Pd, per voce della capogruppo Chiara Braga, ha criticato aspramente i membri del governo presenti per aver ... ilgazzettino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.