Cambio improvviso in Ferrari Silvia Hoffer lascia la scuderia F1 | chi gestirà la comunicazione in pista
Ferrari F1 annuncia un cambiamento nella gestione della comunicazione: Silvia Hoffer Frangipane, dopo sette anni nel settore operativo in pista, si trasferisce al settore corporate. Questa modifica segna un passaggio importante nella strategia di comunicazione della scuderia, con l’obiettivo di ottimizzare il messaggio e rafforzare la presenza del brand a livello globale.
Cambio improvviso ai vertici della comunicazione Ferrari F1: dopo sette anni Silvia Hoffer Frangipane lascia il ruolo operativo in pista e passa al corporate. La gestione dei rapporti con i media del team corse viene affidata ad interim a Maria Conti, figura chiave del nuovo assetto comunicativo del Cavallino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
