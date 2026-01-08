Cambio alla Procura di Perugia | Mario Formisano verso la Cassazione arriva Giulia Bobò
La Procura di Perugia sta attraversando una fase di riorganizzazione, con il trasferimento di un magistrato e l’ingresso di una nuova risorsa. Mario Formisano si avvia verso la Cassazione, mentre Giulia Bobò entra a far parte del team. Questi cambiamenti segnano un momento importante per la struttura giudiziaria locale, che si prepara a nuove sfide e a un rinnovamento delle proprie competenze.
La Procura della Repubblica di Perugia è in piena riorganizzazione interna a seguito del trasferimento di uno dei suoi magistrati e dell’arrivo di una nuova risorsa.Il sostituto procuratore Mario Formisano lascia, infatti, l’ufficio di via Fiorenzo di Lorenzo per assumere un prestigioso incarico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Probabile formazione Juve con Spalletti: ci sarà un cambio di modulo? Arriva l’annuncio del mister in conferenza stampa: e verso la Cremonese…
Leggi anche: Serie C | Perugia-Livorno, le probabili formazioni. Formisano non cambia, in attacco Dionisi in vantaggio su Di Carmine
Perugia, l'ex primario Appignani a processo per corruzione - Un viaggio di famiglia in Ungheria, compresi ingressi a terme e musei, ma anche soldi per iscrizioni a convegni. ilmessaggero.it
#Assunzioni fasulle, in cambio di #soldi, per consentire agli #immigrati irregolari di ottenere il permesso di soggiorno: cinque richieste di rinvio a giudizio da parte della procura di #Varese - facebook.com facebook
Alfonso Signorini è indagato. La procura di Milano ha iscritto il giornalista e conduttore tv per le ipotesi di reato di violenza sessuale ed estorsione. Un atto formale della procura, con il pm Alessandro Gobbis e l’aggiunto Letizia Mannella, che segue la denunci x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.