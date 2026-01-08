Cambio alla Procura di Perugia | Mario Formisano verso la Cassazione arriva Giulia Bobò

La Procura di Perugia sta attraversando una fase di riorganizzazione, con il trasferimento di un magistrato e l’ingresso di una nuova risorsa. Mario Formisano si avvia verso la Cassazione, mentre Giulia Bobò entra a far parte del team. Questi cambiamenti segnano un momento importante per la struttura giudiziaria locale, che si prepara a nuove sfide e a un rinnovamento delle proprie competenze.

