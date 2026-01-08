Cambio alla Procura di Perugia | Mario Formisano verso la Cassazione arriva Giulia Bobò

Da perugiatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Perugia sta attraversando una fase di riorganizzazione, con il trasferimento di un magistrato e l’ingresso di una nuova risorsa. Mario Formisano si avvia verso la Cassazione, mentre Giulia Bobò entra a far parte del team. Questi cambiamenti segnano un momento importante per la struttura giudiziaria locale, che si prepara a nuove sfide e a un rinnovamento delle proprie competenze.

La Procura della Repubblica di Perugia è in piena riorganizzazione interna a seguito del trasferimento di uno dei suoi magistrati e dell’arrivo di una nuova risorsa.Il sostituto procuratore Mario Formisano lascia, infatti, l’ufficio di via Fiorenzo di Lorenzo per assumere un prestigioso incarico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Probabile formazione Juve con Spalletti: ci sarà un cambio di modulo? Arriva l’annuncio del mister in conferenza stampa: e verso la Cremonese…

Leggi anche: Serie C | Perugia-Livorno, le probabili formazioni. Formisano non cambia, in attacco Dionisi in vantaggio su Di Carmine

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Perugia, l'ex primario Appignani a processo per corruzione - Un viaggio di famiglia in Ungheria, compresi ingressi a terme e musei, ma anche soldi per iscrizioni a convegni. ilmessaggero.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.