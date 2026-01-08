Cambia l’affidamento del servizio pulizie attacco di Legacoopsociali

Legacoopsociali Umbria ha recentemente annunciato un cambiamento nell’affidamento del servizio di pulizie del Comune, coinvolgendo cinque lavoratrici. Questa decisione segna una fase importante per la tutela dei livelli occupazionali e delle condizioni di lavoro delle dipendenti. L’argomento evidenzia l’impatto delle scelte amministrative sulla stabilità occupazionale e sulla qualità del servizio, sottolineando l’importanza di un dialogo trasparente tra istituzioni e cooperative sociali.

Il futuro occupazionale di cinque lavoratrici impiegate nel servizio di pulizia del Comune è al centro di una dura presa di posizione di Legacoopsociali Umbria. A partire da marzo 2026, la gestione delle attività potrebbe non essere più affidata a una cooperativa sociale del territorio, bensì a una cooperativa di lavoro con sede a Parma. "Non si tratta di un semplice avvicendamento commerciale" avverte la lega delle cooperative, ma di "un cambiamento che rischia di compromettere decenni di politiche inclusive" tra le persone attualmente occupate, infatti, quattro appartengono alle categorie protette, con fragilità che spaziano dalla disabilità fisica al disagio mentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cambia l’affidamento del servizio pulizie, attacco di Legacoopsociali Leggi anche: Cani e gatti feriti, prorogato l’affidamento del servizio veterinario comunale Leggi anche: Trasporto sociale, la Commissione fa il punto su continuità del servizio, voucher e nuovo affidamento Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Cambia appalto e scattano i licenziamenti: il dramma degli addetti alle pulizie delle sedi di CdP - “Una scelta scellerata che porterebbe all’ennesima crisi occupazionale nel settore degli appalti del pulimento e che getterebbe in uno stato di crisi famiglie su famiglie” - romatoday.it "Cambia la pulizia dei bus Lavoratori licenziati" - A sollevare la questione è il sindacato Usb che chiede un incontro col Prefetto: "La Steat si dice dispiaciuta, ma questo non doveva accadere" Perdere il lavoro sotto le feste di Natale. ilrestodelcarlino.it Ci sono passaggi che non sono un addio, ma un affidamento Per La Luna ai Bambini questo è un tempo di luna nuova: cambiano le forme, cambiano i ruoli, cambiano le responsabilità. Quello che non cambia è il senso profondo di questo luogo e di questa - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.