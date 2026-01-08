Calze della Befana per i figli dei detenuti

Un gruppo di detenuti e persone in esecuzione penale esterna ha realizzato calze della Befana destinate ai figli dei reclusi nel carcere di Prato. Questa iniziativa mira a portare un gesto di vicinanza e solidarietà alle famiglie coinvolte, contribuendo a mantenere un legame affettivo durante il periodo delle festività. Le calze sono state confezionate con cura, simbolo di attenzione e sostegno in un momento particolare.

Un gruppo di persone detenute o in esecuzione penale esterna ha confezionato calze della Befana da consegnare ai bambini, figli di reclusi nel carcere di Prato. L’iniziativa è nata dal Corso di sartoria organizzato dall’azienda Arti 21 nell’ambito dell’attività dell’Accademia Fiorentina delle Arti e dei Mestieri. Il corso, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e al quale ha collaborato l’Associazione Seconda Chance che si occupa di inserimento lavorativo di detenuti, si è articolato in cinque lezioni durante le quali quattro donne e uomini che provengono dal Carcere di Prato, dal Centro Il Samaritano e da Casa Ginestra (due delle strutture fiorentine che ospitano detenuti in affidamento) hanno imparato i ’fondamentali’ dell’ago e del filo, esercitandosi sulle diverse tecniche nei locali della storica struttura degli Artigianelli, nel cuore dell’Oltrarno di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calze della Befana per i figli dei detenuti Leggi anche: Scoperta fabbrica di "calze della Befana" false: maxi sequestro Leggi anche: Calze della Befana alle famiglie di Napoli Nord, l'iniziativa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Natale e le calze della Befana per la «Casa di Zaccheo» ?con volontari ed ex detenuti; Avellino:Carceri: la persona oltre alla detenzione femminile. Calze della Befana per i figli dei detenuti - Un gruppo di persone detenute o in esecuzione penale esterna ha confezionato calze della Befana da consegnare ai bambini, ... lanazione.it

Calze della Befana alle famiglie di Napoli Nord, l'iniziativa - “In una città come Napoli, dove le disuguaglianze colpiscono soprattutto le periferie, la Mensa Solidale Atitech rappresenta un presidio concreto di responsabilità sociale d’impresa, capace di offrire ... napolitoday.it

Bari, la Befana all’istituto penale per minorenni: calze e tute in dono. “Un momento di speranza” – VIDEO - Bari, la Befana all'istituto penale per minorenni: calze e tute in dono. telebari.it

L'EFFETTO INFLAZIONE SULLE CALZE DELLA BEFANA La calza della Befana è una tradizione semplice, quasi “innocua”: pochi euro, qualche dolce, il rito che chiude le feste. Eppure, nel 2026, anche questo piccolo acquisto racconta una storia diversa. Sec - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.