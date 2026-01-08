Callipo premia i collaboratori di tutto il Gruppo 950 euro in Buoni benzina
Giacinto Callipo Conserve Alimentari Srl ha annunciato un premio di 950 euro in buoni benzina per tutti i collaboratori del Gruppo. L’iniziativa, comunicata in seguito a un accordo con il sindacato Fai-Cisl di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, mira a riconoscere l’impegno del personale. Questa misura si inserisce in un’ottica di valorizzazione delle risorse umane e di sostegno alle famiglie dei dipendenti.
(Adnkronos) – Un premio del valore di 950 euro in buoni benzina destinato a tutti i collaboratori. E’ questa la nuova iniziativa della Giacinto Callipo Conserve Alimentari Srl annunciata oggi a seguito dell’accordo siglato con il sindacato Fai-Cisl di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. L’azienda calabrese, con una storia di 113 anni nelle conserve ittiche di qualità, si . Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
