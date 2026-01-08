Callipo premia i collaboratori di tutto il Gruppo 950 euro in Buoni benzina

Da webmagazine24.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giacinto Callipo Conserve Alimentari Srl ha annunciato un premio di 950 euro in buoni benzina per tutti i collaboratori del Gruppo. L’iniziativa, comunicata in seguito a un accordo con il sindacato Fai-Cisl di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, mira a riconoscere l’impegno del personale. Questa misura si inserisce in un’ottica di valorizzazione delle risorse umane e di sostegno alle famiglie dei dipendenti.

(Adnkronos) – Un premio del valore di 950 euro in buoni benzina destinato a tutti i collaboratori. E’ questa la nuova iniziativa della Giacinto Callipo Conserve Alimentari Srl annunciata oggi a seguito dell’accordo siglato con il sindacato Fai-Cisl di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. L’azienda calabrese, con una storia di 113 anni nelle conserve ittiche di qualità, si . Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Truffe agli anziani, il Comune premia gli studenti "sentinella": buoni da 100 euro per lo sport

Leggi anche: Gewiss premia 126 collaboratori

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Callipo premia i collaboratori di tutto il Gruppo con buoni benzina.

callipo premia collaboratori tuttoCallipo premia i dipendenti: 950 euro in buoni benzina contro il caro vita - Oltre 400 lavoratori del gruppo Callipo riceveranno un premio da 950 euro in buoni benzina per far fronte ai rincari. msn.com

callipo premia collaboratori tuttoCallipo, bonus carburante da 950 euro per tutti i dipendenti: nuovo passo nel welfare aziendale - La storica azienda calabrese introduce un premio in buoni benzina per oltre 400 lavoratori, a sostegno del potere d’acquisto in un contesto economico ... zoom24.it

Callipo: buoni benzina per 400 dipendenti. Cresce il valore del welfare aziendale - Callipo: oltre 400 dipendenti del gruppo beneficeranno del contributo per far fronte ai rincari Un premio del valore di 950€ in buoni benzina destinato a tutti i collaboratori, la nuova ... ilmessaggero.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.