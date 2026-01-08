Calendari folli nel tennis la Sabalenka salta i 500 | Pazienza se mi tolgono punti la salute viene prima

Aryna Sabalenka ha deciso di continuare a saltare alcuni eventi obbligatori del circuito WTA, anche se ciò comporterà la perdita di punti. La tennista ha spiegato che la priorità è la salute, e che continuerà a rispettare questa scelta, anche in assenza di premi o classifiche. La sua posizione mette in evidenza le sfide tra esigenze personali e regolamenti del tennis professionistico.

Aryna Sabalenka contro la Wta. “Continuerò a saltare eventi obbligatori anche se mi multeranno nei punti. La mia salute viene prima di tutto”. La numero uno al mondo parla dei calendari stressanti dopo aver convinto anche al secondo turno nel Brisbane International, WTA 500 che precede l’Australian Open. La Sabalenka ha battuto con un doppio 6-3 Sorana Cirstea, in circa un’ora e venti minuti di partita. Lo riporta Ubitennis Il regolamento Wta ha imposto alle prime due giocatrici del mondo, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, un salto all’indietro rispettivamente di 520 e 508 punti, eredità proprio della mancata disputa di alcuni tornei nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Calendari folli nel tennis, la Sabalenka salta i 500: «Pazienza se mi tolgono punti, la salute viene prima» Leggi anche: Sabalenka-Kyrgios, torna la ‘battaglia dei sessi' nel tennis: sfida a Dubai Leggi anche: Sabalenka contro Kyrgios: torna sotto l’albero la battaglia dei sessi nel tennis Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Tennis, Sabalenka critica il calendario WTA: troppi tornei mettono a rischio la salute - Anche Carlos Alcaraz, numero uno del ranking maschile, aveva espresso preoccupazioni simili, pur partecipando a esibizioni remunerative. it.blastingnews.com

Sabalenka polemica con il calendario: “Tutto cio è folle, la federazione protegge i propri interessi ma non noi”. - La numero uno al mondo fa polemica per una situazione poco gradita e che crea problematiche a praticamente tutte le tenniste. tennisitaliano.it

Tennis: Sabalenka vince e accusa il calendario affollato, é "folle" - Aryna Sabalenka é approdata ai quarti del torneo di Brisbane (Wta 500) grazie al rapido successo sulla rumena Sorana Cirstea - msn.com

