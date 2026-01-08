Calciomercato Roma sprint per Raspadori

Il calciomercato della Roma si muove rapidamente per Raspadori, con un'intesa che sembra vicina. L’attaccante italiano sta valutando l’offerta, mentre la decisione finale arriverà dall’Arabia Saudita. Questo trasferimento potrebbe rappresentare un’opportunità importante per il club e per l’allenatore Gasperini, in un mercato caratterizzato da continui aggiornamenti e colloqui tra le parti coinvolte.

si avvicina il regalo per Gasperini! L’attaccante verso il sì : si avvicina il regalo per Gasperini! La risposta dell’attaccante arriverà dall’Arabia Saudita. I ritorno di  Giacomo Raspadori  in Serie A sembra ormai questione di ore, con la  Roma  pronta ad accogliere l’attaccante della Nazionale per regalare un   rinforzo di lusso a Gian Piero Gasperini. Come dettagliato nell’edizione odierna de  La Gazzetta dello Sport,  l’ottimismo a Trigoria è palpabile:  il direttore sportivo Ricky Massara ha accelerato le operazioni, trovando un principio d’accordo con l’Atletico Madrid  sulla base di un pacchetto complessivo da  20,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

