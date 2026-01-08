Calciomercato Roma sprint per Raspadori

Il calciomercato della Roma si muove rapidamente per Raspadori, con un'intesa che sembra vicina. L’attaccante italiano sta valutando l’offerta, mentre la decisione finale arriverà dall’Arabia Saudita. Questo trasferimento potrebbe rappresentare un’opportunità importante per il club e per l’allenatore Gasperini, in un mercato caratterizzato da continui aggiornamenti e colloqui tra le parti coinvolte.

si avvicina il regalo per Gasperini! L'attaccante verso il sì : si avvicina il regalo per Gasperini! La risposta dell'attaccante arriverà dall'Arabia Saudita. I ritorno di Giacomo Raspadori in Serie A sembra ormai questione di ore, con la Roma pronta ad accogliere l'attaccante della Nazionale per regalare un rinforzo di lusso a Gian Piero Gasperini. Come dettagliato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'ottimismo a Trigoria è palpabile: il direttore sportivo Ricky Massara ha accelerato le operazioni, trovando un principio d'accordo con l'Atletico Madrid sulla base di un pacchetto complessivo da 20,5 milioni di euro.

Roma, sprint per Raspadori: Massara vede gli agenti, Gasperini… - La Roma accelera per Giacomo Raspadori: Massara incontra gli agenti, Gasperini attende rinforzi immediati dal mercato. europacalcio.it

Sprint Roma per Raspadori: accordo totale con l'Atletico Madrid, accontentato Gasp - L'ex Napoli potrebbe essere a disposizione dei giallorossi per la partita contro il Lecce ... romatoday.it

ROMA SPRINT PER GIACOMO RASPADORI #calcio #calciomercato #shorts

Roma-Gasperini, vertice positivo: le news sul calciomercato e su Raspadori #SkySport #SkyCalciomercato x.com

Calcio, Lazio e Roma: il mercato delle romane tra alti e bassi La finestra invernale del calciomercato è iniziata e al momento la Lazio sta dominando la scena capitolina. A Trigoria Gasperini e la società a colloquio. Il calciomercato della Lazio si è aperto con d facebook

