Calciomercato Roma sprint per Raspadori | si avvicina il regalo per Gasperini! L’attaccante verso il sì

La trattativa tra Roma e Raspadori sembra in fase avanzata, con l’attaccante che si avvicina a confermare il trasferimento in Italia. La decisione definitiva di Raspadori dipende anche dall’offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Se tutto procederà senza intoppi, il ritorno in Serie A potrebbe concretizzarsi nel breve termine, portando un nuovo elemento alla rosa di Gasperini.

Calciomercato Roma, sprint per Raspadori: si avvicina il regalo per Gasperini! La risposta dell'attaccante arriverà dall'Arabia Saudita Il ritorno di Giacomo Raspadori in Serie A sembra ormai questione di ore, con la Roma pronta ad accogliere l'attaccante della Nazionale per regalare un rinforzo di lusso a Gian Piero Gasperini. Come dettagliato nell'edizione odierna de La .

