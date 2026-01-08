Calciomercato Roma Raspadori in dirittura d’arrivo | operazione ai dettagli

Il calciomercato della Roma si avvicina a una fase cruciale con l’imminente arrivo di Raspadori, ormai ai dettagli finali dell’accordo. Dopo una partenza difficile con la sconfitta contro l’Atalanta, la squadra ha risposto con una vittoria importante a Lecce. Tuttavia, il mercato continua a muoversi, e l’ingaggio dell’attaccante rappresenta un intervento strategico per rafforzare l’organico in vista della seconda parte della stagione.

La sconfitta contro l’Atalanta non aveva inaugurato bene il nuovo anno, che è poi però proseguito con la bella vittoria sul campo del Lecce. La Roma ha dunque concluso con il sorriso il girone d’andata e vuole adesso trovare conforto anche dal calciomercato, per riuscire a rinforzare la rosa e lottare fino alla fine nelle zone alte della classifica. La priorità resta quella di migliorare il reparto offensivo e il primo tassello dovrebbe essere Giacomo Raspadori, per il quale, stando anche a quanto riportato da Matteo Moretto, la trattativa sarebbe ai dettagli. Le cifre dell’operazione. Dopo tante settimane di apprezzamenti e trattative, sembrerebbe ormai fatta per la fumata bianca, con la Roma e l’Atletico Madrid che sarebbero ad un passo dall’accordo finale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

