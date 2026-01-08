Calciomercato Milan ottimi segnali per il rinnovo di Maignan | cosa è cambiato
Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan si configura come una prospettiva concreta, grazie a segnali positivi provenienti dalle trattative. Il portiere francese, in scaden al termine della stagione, sembra aver trovato un accordo per proseguire la sua esperienza con il club rossonero. Questa situazione rappresenta un elemento importante per il futuro della squadra, confermando l’intenzione di mantenere un elemento fondamentale del reparto difensivo.
Calciomercato Milan. Mike Maignan è sempre più vicino al rinnovo con il Milan. Il portiere francese, il cui contratto attuale scade al termine della stagione, sembra finalmente aver deciso di continuare la sua avventura in rossonero. Dopo mesi di trattative congelate, nelle ultime settimane i contatti tra le parti si sono intensificati e l’intesa appare ormai a portata di mano. La proposta del Milan è chiara e significativa: 5,5 milioni di euro di base fissa più bonus fino al 2031. Rispetto all’offerta dello scorso anno, cambia la durata del contratto, mentre l’aspetto economico rimane praticamente invariato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
