Calciomercato Lazio gennaio 2025 2026 | trattative acquisti cessioni della cessione invernale

Il calciomercato invernale della Lazio, gennaio 2025/2026, si sta sviluppando con trattative, acquisti e cessioni. Dopo l’autorizzazione della commissione finanziaria, la società di Claudio Lotito procede con le operazioni per rafforzare la squadra di Sarri, puntando a migliorare la rosa e sostenere gli obiettivi stagionali. Questi interventi rappresentano una fase importante nel percorso di costruzione e miglioramento della squadra biancoceleste.

Dopo aver ottenuto il via libera dalla commissione governativa per il controllo finanziario per poter operare sul mercato di gennaio, Claudio Lotito è a lavoro per rinnovare la rosa a disposizione di Sarri. Qualche cessione eccellente in casa biancoceleste e altrettanti acquisti per riportare la. Calciomercato Lazio | Taylor, Romano annuncia: "Here we go!" - Kenneth Taylor, centrocampista dell'Ajax classe 2002, è pronto a sbarcare nella Capitale per vestire la maglia biancoceleste. Lazio scatenata? Toth, diminuisce la distanza tra le parti: si avvicina al biancoceleste? - La partenza di Castellanos permette alla Lazio di avere della liquidità da spendere nel calciomercato di gennaio 2025: oltre all'attaccante, il Club è alla ricerca di un centrocampista che possa gioca.

Lazio, dopo Castellanos altro addio eccellente: si chiude - Altra cessione eccellente in casa Lazio dopo quella di Castellanos al West Ham con i biancocelesti che sono pronti a chiudere per un altro addio. calciomercato.it

La Lazio è in chiusura per Taylor dell’Ajax ma i tifosi della Lazio avrebbero preferito un altro profilo a centrocampo Che ne pensate #calciomercato #sslazio #tifosi #calcioinpillole - facebook.com facebook

La #Lazio in questo momento è davvero vicina a #Taylor #Calciomercato #CalciomercatoLazio x.com

