Calciomercato l’Atalanta punta Giovane Santanta del Verona mentre saluta Brescianini e Maldini

L’Atalanta si muove nel mercato di gennaio: mentre si appresta a cedere Marco Brescianini, ormai vicino alla Fiorentina, la società bergamasca accelera per ingaggiare il giovane attaccante brasiliano Giovane Santana, 22 anni, attualmente in forza al Verona. Questa operazione mira a rafforzare l’attacco e a puntare su un talento emergente nel panorama italiano.

Bergamo, 8 gennaio 2026 – L’ Atalanta si prepara a salutare Marco Brescianini, a un passo dalla Fiorentina, e intanto accelera per il 22enne attaccante brasiliano Giovane Santana do Nascimento esploso nel Verona. Dopo la vittoria a Bologna e l’aggancio al settimo posto, a quota 28 punti, la dirigenza nerazzurra sta avviando il mercato di riparazione. Partendo da una cessione, prevista, ovvero l’uscita del centrocampista bresciano Marco Brescianini, 26 anni da compiere il 20 gennaio, che ha faticato a trovare spazio e una sua collocazione tattica con tre diversi allenatori: Gasperini, che eppure all’inizio lo aveva lanciato titolare, Juric e Palladino, che ieri peraltro lo ha utilizzato per uno scampolo finale a Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

