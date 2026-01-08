L'Atalanta si sta preparando a cedere Marco Brescianini, ormai vicinissimo alla Fiorentina, mentre intensifica le trattative per Giovane Santana, giovane attaccante brasiliano del Verona. La società bergamasca sembra orientata a rafforzare il reparto offensivo, puntando su talenti emergenti come Santana, nel contesto di un mercato in evoluzione.

Bergamo, 8 gennaio 2026 – L’ Atalanta si prepara a salutare Marco Brescianini, a un passo dalla Fiorentina, e intanto accelera per il 22enne attaccante brasiliano Giovane Santana do Nascimento esploso nel Verona. Dopo la vittoria a Bologna e l’aggancio al settimo posto, a quota 28 punti, la dirigenza nerazzurra sta avviando il mercato di riparazione. Partendo da una cessione, prevista, ovvero l’uscita del centrocampista bresciano Marco Brescianini, 26 anni da compiere il 20 gennaio, che ha faticato a trovare spazio e una sua collocazione tattica con tre diversi allenatori: Gasperini, che eppure all’inizio lo aveva lanciato titolare, Juric e Palladino, che ieri peraltro lo ha utilizzato per uno scampolo finale a Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calciomercato, l’Atalanta punta Giovane Santana del Verona mentre saluta Brescianini e Maldini

