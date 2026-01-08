Nel calciomercato di gennaio 2026, il nome di Franck Kessié torna a suscitare interesse in Serie A. L’ex centrocampista del Milan, attualmente in scadenza nel 2026, sembra essere nel mirino della Juventus. La possibile trattativa riflette le dinamiche di un mercato in evoluzione, con l’obiettivo di rinforzare il reparto mediano. Di seguito, le ultime notizie e gli sviluppi sulla possibile operazione.

Quello di Franck Kessié è un nome che torna ad infiammare la Serie A. L’ex Milan, è tornato prepotentemente nei radar della Juventus in questa sessione di mercato di gennaio 2026. Il centrocampista ivoriano rappresenta un’ opportunità strategica grazie alla sua situazione contrattuale e alla sua esperienza nel campionato italiano. La situazione araba dell’ivoriano: scadenza di contratto e sogno italiano. Attualmente Kessié milita nell’ Al-Ahli, in Arabia Saudita, ma il contesto è in rapida evoluzione: il contratto con la squadra araba è in scadenza, prevista per il 30 giugno 2026. Questo termine ravvicinato mette il club saudita in una posizione di debolezza, rischiando di perderlo a zero in estate. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juve, Kessié vuole la Serie A: la scadenza 2026 accende l’affare?

Leggi anche: Calciomercato Juve, i bianconeri puntano il difensore in Premier League: è in scadenza ed è un affare per la prossima stagione. Di chi si tratta

Leggi anche: Kessie alla Juve, per gennaio torna di moda l’ivoriano: l’affare si può fare a queste condizioni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Mercato Juventus occhi su Kessié | l’Al?Ahli fa chiarezza Romano svela la situazione e i dettagli; Calciomercato Juve | da Guido Rodriguez a Tonali passando per la suggestione Kessié i piani dei bianconeri tra gennaio e giugno; Juventus torna il nome di Kessié | operazione possibile a gennaio; Kessié Juventus il ritorno di fiamma è possibile! Sarebbe il centrocampista perfetto per Spalletti quel fattore può risultare determinante.

Calciomercato: la Juve insiste per Chiesa e ci prova con Kessié. Toro sui baby Obrador e Olusesi - Nuovi contatti tra i bianconeri e il Liverpool per l’attaccante che piace a Spalletti. lastampa.it