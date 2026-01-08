Calciomercato Inter news su Asllani | si fa avanti un club spagnolo

Sul fronte del calciomercato dell'Inter, si segnala l'interesse di un club spagnolo per Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, attualmente in prestito al Torino, potrebbe lasciare il club prima della fine della stagione, poiché i granata hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto. La situazione di Asllani rimane in evoluzione, con possibili sviluppi in vista delle prossime settimane.

Calciomercato Inter. L’avventura di Kristjan Asllani al Torino è già vicina al capolinea. Il centrocampista albanese, arrivato in prestito dall’ Inter, non rientra più nei piani del club granata, che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto e, probabilmente, interrompere anticipatamente il prestito. Durante la sua esperienza al Torino, il centrocampista non è riuscito a trovare continuità nelle prestazioni e ha accumulato presenze limitate. La scelta del club piemontese appare legata alla valutazione complessiva delle sue performance e alle aspettative iniziali non pienamente soddisfatte. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

