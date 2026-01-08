Calciomercato Inter dialoghi in stallo col Galatasaray per Frattesi | i retroscena sulla trattativa e cosa sta bloccando l’affare

Sul calciomercato dell’Inter, le trattative per il trasferimento di Frattesi al Galatasaray sono ferme. La principale questione riguarda il numero di presenze che attiverebbe l’obbligo di riscatto, elemento che al momento sembra impedire il proseguimento delle negoziazioni. Le parti sono in dialogo, ma senza soluzione definitiva fino a chiarire questo dettaglio contrattuale.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il numero di presenze al quale legare l’obbligo di riscatto è il motivo che al momento sta bloccando la trattativa tra le parti. Il mercato dell’Inter sta vivendo ore di profonda incertezza, con il futuro di Davide Frattesi appeso a un filo sottilissimo che collega Milano a Istanbul. Come riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la trattativa con il Galatasaray è entrata in una fase di stallo preoccupante dopo un avvio che sembrava presagire una chiusura rapida. I contatti tra i due club erano iniziati ufficialmente già prima di Capodanno, con i turchi decisi a regalare al proprio tecnico un incursore di caratura internazionale per puntare al titolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

