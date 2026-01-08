Calciomercato Foggia ecco Menegazzo | arriva in prestito dal Bologna

Il Foggia annuncia l’ingaggio di Lorenzo Menegazzo, proveniente in prestito dal Bologna. Il centrocampista si unisce alla rosa rossonera per rafforzare la squadra nella fase di calciomercato. Menegazzo prende il posto di Naim Byar, che ha fatto ritorno al Bologna prima di essere ceduto al Wydad. Un’operazione volta a consolidare la rosa e a mantenere un equilibrio nel reparto centrale.

Come preannunciato ieri, Lorenzo Menegazzo è un nuovo giocatore del Foggia. Sarà lui a sostituire, di fatto, Naim Byar, rientrato in prestito al Bologna che lo ha successivamente ceduto al Wydad. Menegazzo giunge a titolo temporaneo sempre dalla società felsinea: nato il 3 luglio 2005 a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Foggia, arriva in prestito dal Bologna il classe 2005 Lorenzo Menegazzo - Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Menegazzo. tuttomercatoweb.com

