Calciomercato Cagliari Angelozzi tuona | Luperto è incedibile! Stiamo seguendo Lovric e Nicolussi Caviglia ma non ci sono solo loro

Il calciomercato del Cagliari si sta muovendo con attenzione, con il direttore sportivo Guido Angelozzi che ha confermato l’incedibilità di Luperto e l’interesse per Lovric e Nicolussi Caviglia. Prima della partita contro la Cremonese, Angelozzi ha fornito aggiornamenti sulle trattative in corso, sottolineando che il club sta valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa senza limitarsi a questi nomi.

Calciomercato Cagliari, il direttore sportivo Guido Angelozzi, prima del match contro la Cremonese, ha risposto così sulle trattative in corso Il direttore sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, ha confermato l’interesse per i centrocampisti Hans Nicolussi Caviglia e Sandi Lovric. Blindato il difensore Sebastiano Luperto, definito incedibile, mentre il riscatto dell’attaccante turco Semih Kilicsoy dipenderà dal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Cagliari, Angelozzi tuona: «Luperto è incedibile! Stiamo seguendo Lovric e Nicolussi Caviglia ma non ci sono solo loro» Leggi anche: Nicolussi Caviglia Cagliari, i sardi sono sempre più vicini a chiudere l’affare: le ultimissime sulla trattativa Leggi anche: Nicolussi Caviglia apre al Cagliari: accelerata in corso Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Calciomercato Cagliari, il direttore sportivo Guido Angelozzi, prima del match contro la Cremonese, ha risposto così sulle trattative in corso - Calciomercato Cagliari, il direttore sportivo Guido Angelozzi, prima del match contro la Cremonese, ha risposto così sulle trattative in corso Il direttore sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, ha c ... calcionews24.com

Calciomercato Cagliari, Caviglia e non solo: Angelozzi segue 4 giocatori - La lista dei giocatori seguiti Il Cagliari non si ferma e sta facendo le sue mosse sul me ... cagliarinews24.com

Calciomercato Cagliari, “forza quattro” per il centrocampo: tutti i nomi - Il Direttore sportivo rossoblù, Guido Angelozzi, ha sul tavolo diverse trattative che portano a giocatori diversi per rinforzare la rosa ... cagliaripad.it

Calciomercato Serie A: Nicolussi Caviglia verso Cagliari, Sarri vuole Loftus-Cheek. Pisa scatenato - facebook.com facebook

#Calciomercato #Cagliari Pronto il colpo in difesa x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.