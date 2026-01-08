Calcio - Settore giovanile Festa dello Sporting San Donato con l’ex radiocronista Raffa e Toschi

Lo Sporting San Donato ha organizzato una festa di inizio anno dedicata al settore giovanile, coinvolgendo tesserati e famiglie nell’impianto dei

Una grande festa in famiglia, come da tempo non erano più state organizzate. Lo Sporting San Donato ha celebrato la Befana con una festa allargata a tutti i suoi tesserati e alle rispettive famiglie all’impianto sportivo dei "Campini", a S.Pietro a Vico. Undici squadre, unica società lucchese ad avere tutto il settore giovanile completo in ogni categoria, dalla "Juniores" ai "Piccoli amici": più di duecento ragazzi (anche se non tutti presenti nell’occasione) che si sono ritrovati con famiglie al seguito per farsi gli auguri, passare un momento di svago insieme e ricevere la strenna natalizia. Nell’evento anche la visita a sorpresa dell’ex radiocronista di "Tutto il calcio minuto per minuto", Tonino Raffa e dell’ex giocatore del Torino, Giovanni Toschi che hanno ricordato vari aneddoti delle rispettive carriere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio - Settore giovanile. Festa dello Sporting San Donato con l’ex radiocronista Raffa e Toschi Leggi anche: L’evento a San Siro. Modric e Leao, che festa per il settore giovanile Leggi anche: Lucchese - Settore giovanile. "Juniores»: derbissimo a S.Donato La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. In oltre 200 alla festa dello Sporting San Donato; Milan, la meglio gioventù: dai successi di U15 e U16 agli exploit di Ibrahimovic jr; “Epifania by Fidelis Andria”; L’Asta finalmente può tornare a casa: Qui sarà sempre una festa. Calcio - Settore giovanile. Festa dello Sporting San Donato con l’ex radiocronista Raffa e Toschi - Una grande festa in famiglia, come da tempo non erano più state organizzate. sport.quotidiano.net

Grande festa della Befana ai campini di San Pietro a Vico per lo Sporting San Donato - Un appuntamento con tutti i tesserati e le rispettive famiglie che conferma le ambizioni della società. luccaindiretta.it

Milan, squadre alla festa di Natale del settore giovanile - Le squadre maschili e femminili del Milan si sono date appuntamento oggi a San Siro per la tradizionale Festa di Natale del Settore Giovanile, un momento di incontro, gioco e condivisione che ha ... sportmediaset.mediaset.it

La prima volta è stata magica, la seconda sarà indimenticabile! ` ! Dopo il successo della prima edizione, La Cavera Academy torna in Puglia insieme a Molfetta Calcio e Molfetta Calcio Settore Giov - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.