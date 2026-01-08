Calcio promozione Il Pontassieve ha rialzato la testa Giusti | Ora il futuro in tre partite
Il Pontassieve, guidato dal presidente Sebastiano Giusti, ha iniziato il 2026 con l’obiettivo di migliorare la sua posizione in classifica. Attualmente con 21 punti nel girone C di Promozione, la squadra si trova a metà classifica, tra zone di playoff e playout. Le prossime tre partite rappresentano per il club un’occasione importante per consolidare il percorso di crescita e puntare a obiettivi più ambiziosi.
Il Pontassieve del presidente Sebastiano Giusti ha aperto il 2026 deciso a cambiare passo. I 21 punti attuali valgono una posizione di metà classifica nel girone C di Promozione, esattamente a metà strada tra la zona play-off e quella play-out. Tuttavia, l’obiettivo dichiarato per questo girone di ritorno è il rilancio verso l’alta classifica; un cambio di mentalità che si è già intravisto domenica scorsa a Pienza con il ritorno alla vittoria. Grazie agli innesti mirati effettuati dal direttore sportivo Mattia Duradoni, la squadra di mister Maurizio Bonini ha alzato l’asticella. "Cercavamo personalità, non solo tecnica — spiega Giusti —. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
