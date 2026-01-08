Il Pontassieve, guidato dal presidente Sebastiano Giusti, ha iniziato il 2026 con l’obiettivo di migliorare la sua posizione in classifica. Attualmente con 21 punti nel girone C di Promozione, la squadra si trova a metà classifica, tra zone di playoff e playout. Le prossime tre partite rappresentano per il club un’occasione importante per consolidare il percorso di crescita e puntare a obiettivi più ambiziosi.

Il Pontassieve del presidente Sebastiano Giusti ha aperto il 2026 deciso a cambiare passo. I 21 punti attuali valgono una posizione di metà classifica nel girone C di Promozione, esattamente a metà strada tra la zona play-off e quella play-out. Tuttavia, l’obiettivo dichiarato per questo girone di ritorno è il rilancio verso l’alta classifica; un cambio di mentalità che si è già intravisto domenica scorsa a Pienza con il ritorno alla vittoria. Grazie agli innesti mirati effettuati dal direttore sportivo Mattia Duradoni, la squadra di mister Maurizio Bonini ha alzato l’asticella. "Cercavamo personalità, non solo tecnica — spiega Giusti —. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio promozione. Il Pontassieve ha rialzato la testa. Giusti: "Ora il futuro in tre partite»

Leggi anche: Calcio Eccellenza-Promozione. Ecco le partite di Coppa: il Seregno con la Caronnese

Leggi anche: Calcio In Promozione partite interne per le compagini rossoblù. Montignoso, assalto al Montelupo. La San Marco incrocia il San Piero

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Calcio promozione. Il Pontassieve ha rialzato la testa. Giusti: Ora il futuro in tre partite»; Promozione. Tris del Pontassieve. Pienza rimane a bocca asciutta; Promozione. Ovest, che incrocio. Il Fiesole a Cortona; In campo nella preview nataliaiza del trofeo Massimo Mattolini. Baby promesse a Pontassieve. La Sestese vince il triangolare.

Calcio Promozione. Oggi derbyssimo Pienza-Sinalunghese - E’ il giorno dell’anticipo dell’ottava giornata del girone C di Promozione (alle 14,30) ovvero il derby tra Pienza e Sinalunghese... lanazione.it

Calcio, Promozione: negli anticipi vittorie per Comprensorio, Nuova Rinascita e Gangi - Si sono giocati oggi pomeriggio gli anticipi, validi per la sedicesima e prima giornata di ritorno del Campionato di Promozione ... 98zero.com