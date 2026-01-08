Calcio Nel campionato di Terza Categoria non inizia bene l’anno per l’ex reginetta Cinquale Il Monti si laurea campione d’inverno Avanza a singhiozzo lo Spartak Apuane

Nel campionato di Terza Categoria, il girone di andata si è concluso con il Monti in testa, laureandosi campione d’inverno. La stagione presenta progressi a singhiozzo per lo Spartak Apuane, mentre il Cinquale non ha iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno. Questo quadro traccia le prime fasi di un torneo in evoluzione, con le posizioni di classifica che potrebbero cambiare nel prosieguo.

Dunque, il girone di andata del campionato di Terza Categoria è iniziato e si è concluso nel segno del Monti elettosi campione di mezza stagione. La squadra Valtaveronense, oltre che essere stata brava ad evitare una serie di buche pericolose nelle tredici giornate ha messo insieme numeri importanti quali 35 dei 39 a disposizione, frutto di undici vittorie, due divisioni della posta, nessuna fermata, assieme al Cinquale è la miglior difesa del torneo. Al contrario, il 2026 è iniziato non bene per l’ex capoclasse Cinquale finito fuori strada e dopo il capitombolo interno contro l’Icf Fosdinovo ora insegue a due lunghezze i lunigianesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

