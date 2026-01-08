Calcio giovanile | torneo e beneficenza a Cogoleto
Il 10 gennaio a Cogoleto si terrà la prima edizione del Trofeo Kids4Kids, un torneo di calcio dedicato ai giovani. L’evento si svolgerà presso il nuovo campo sportivo Gerolamo “Mino” Casarino, a partire dalle 9.30, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di iniziative benefiche. Un’opportunità per promuovere lo sport tra i giovani e sostenere cause sociali, in un contesto di comunità e collaborazione.
Sabato 10 gennaio, a partire dalle ore 9.30, presso il nuovo campo sportivo Gerolamo “Mino” Casarino di Cogoleto, si svolgerà la prima edizione del Trofeo Kids4Kids, torneo di calcio a scopo benefico.Promossa e organizzata dalla società del C.F.F.S.D. Città di Cogoleto, la manifestazione è. 🔗 Leggi su Today.it
