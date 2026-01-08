Calcio Fiorentina fatta per Brescianini in viola

La Fiorentina ha completato il suo secondo acquisto in questa sessione di mercato invernale, confermando l’interesse per rafforzare la rosa. Dopo l’arrivo di Manor Solomon in prestito con diritto di riscatto, la società ha annunciato anche l’ingaggio di Brescianini, consolidando così la propria strategia di rafforzamento. Questa operazione mira a migliorare le prestazioni della squadra nel prosieguo della stagione.

Roma, 8 gen. (askanews) – La Fiorentina ha chiuso il suo secondo acquisto invernale, dopo l’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Manor Solomon. In queste ore infatti, dopo il pareggio di ieri contro la Lazio, il club viola ha chiuso con l’Atalanta la trattativa per il centrocampista Marco Brescianini. Per la Fiorentina si tratta di un’operazione in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo con la salvezza per circa 12 milioni di euro bonus compresi. In attesa di poter ufficializzare l’arrivo di Fabio Paratici come nuovo responsabile dell’area tecnica, così, la Fiorentina continua nel proprio lavoro di rimodellamento della rosa seguendo anche le indicazioni date da Paolo Vanoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Calcio, Serie A: per Fiorentina sprofondo viola, dal sogno Champions all'incubo della B Leggi anche: Calcio, Fiorentina rimontata e sconfitta a Magonza in Conference League. Prosegue la crisi Viola La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Serie A, Calciomercato Fiorentina – Fatta per Brescianini: i dettagli dell’operazione; Paratici è scatenato: tutti gli obiettivi della Fiorentina per gennaio. Brescianini solo il primo nome; Brescianini-Baldanzi, doppio colpo Fiorentina! Maldini, sì alla Lazio e Lotito prende Ratkov; Fiorentina su Brescianini. Colpo Lazio: preso Ratkov dal Salisburgo. Fiorentina, è fatta per Brescianini: arriva dall'Atalanta in prestito, tutte le cifre dell'operazione - Secondo colpo per il nuovo ds viola Fabio Paratici: il classe 2000 sarà in giornata a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto ... corrieredellosport.it

Calcio, Fiorentina, fatta per Brescianini in viola - (askanews) – La Fiorentina ha chiuso il suo secondo acquisto invernale, dopo l’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Manor Solomon. msn.com

Brescianini alla Fiorentina: è fatta, le cifre - Adesso è ormai ufficiale: il club toscano verserà subito un milione di euro nelle casse dell’Atalanta e altri 10 in caso di riscatto, facoltativo in caso di retrocessione ... calcioatalanta.it

Fiorentina Secure Marco Brescianini in Performance Linked Loan Deal from Atalanta

