Calcio a cinque tiro con l’arco baseball e podismo | i tornei sportivi protagonisti a Riccione

A Riccione, nel fine settimana del 10 e 11 gennaio, si svolgeranno diversi eventi sportivi dedicati a calcio a cinque, tiro con l’arco indoor, baseball e podismo. Questi tornei sottolineano l’impegno della città nel promuovere varie discipline sportive, offrendo agli appassionati opportunità di partecipazione e di confronto in un contesto qualificato e organizzato. Un’occasione per vivere lo sport in un ambiente dinamico e accogliente.

