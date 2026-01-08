Calcio a cinque tiro con l’arco baseball e podismo | i tornei sportivi protagonisti a Riccione
A Riccione, nel fine settimana del 10 e 11 gennaio, si svolgeranno diversi eventi sportivi dedicati a calcio a cinque, tiro con l’arco indoor, baseball e podismo. Questi tornei sottolineano l’impegno della città nel promuovere varie discipline sportive, offrendo agli appassionati opportunità di partecipazione e di confronto in un contesto qualificato e organizzato. Un’occasione per vivere lo sport in un ambiente dinamico e accogliente.
Calcio a cinque giovanile, tiro con l’arco indoor, baseball, podismo: sono queste le discipline protagoniste di un nuovo intenso fine settimana di sport a Riccione, in programma sabato 10 e domenica 11 gennaio, a conferma del ruolo della città come punto di riferimento per lo sport a livello. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Gli eventi sportivi protagonisti a Riccione: un finale 2025 ricchissimo di appuntamenti
Leggi anche: Ohtani e Yamamoto protagonisti delle World Series di baseball: il Giappone che spiega agli Stati Uniti come si gioca a baseball
Calcio a cinque, tiro con l’arco, baseball e podismo: i tornei sportivi protagonisti a Riccione - il Playhall accoglierà anche la prima edizione della “Winter League di baseball”, con la partecipazione di circa 100 atleti ... riminitoday.it
, https://www.corrieredellacalabria.it/2025/12/30/cosenza-calcio-cinque-giocatori-rinnovano-fino-al-2027/ facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.