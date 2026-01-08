Cagliari il centrocampo è una priorità | Adzic obiettivo concreto

Il Cagliari si concentra sul rafforzamento del reparto di centrocampo durante il mercato invernale, considerandolo una priorità per migliorare la squadra. Adzic rappresenta un obiettivo concreto in questa strategia di rafforzamento, volta a consolidare la mediana e migliorare le prestazioni complessive. La società lavora con attenzione per individuare le soluzioni più adatte alle esigenze del team in questa fase della stagione.

Il mercato invernale del Cagliari prende forma attorno a un’esigenza chiara: ricostruire il centrocampo. Le assenze di Michael Folorunsho e Alessandro Deiola hanno scoperto una zona nevralgica, spingendo la dirigenza a muoversi con decisione. L’idea è duplice e strutturata: inserire un regista capace di dare ordine e una mezzala che porti dinamismo e profondità. Una strategia che guarda al presente, ma senza perdere di vista la sostenibilità dell’operazione. Nicolussi Caviglia, pista affascinante ma intricata. In cima alla lista resta Hans Nicolussi Caviglia, profilo che unisce qualità tecnica e duttilità tattica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

